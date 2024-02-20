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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 19:30
وفاة أمير سعودي!..من هو؟
وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وللأمير ممدوح بن عبدالعزيز مشوار حافل مع نادي النصر، لاعبا وإداريا وعضويا شرفيا للنادي.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1117480
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