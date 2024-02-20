أميرعبداللهيان: الكيان الصهيوني يعرض أمن المنطقة للخطر

وأعرب حسين أميرعبداللهيان وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السريلانكي علي صبري في كولومبو، عن ارتياحه لوجوده في سريلانكا، وفي معرض التعبير عن تقديريه لحفاوة وحسن الاستقبال من نظيره السريلانكي، قال: أهنئ سريلانكا حكوما وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال.



وأضاف أميرعبداللهيان: أجرينا اليوم مناقشات مفصلة واتفاقات مثمرة مع وزير الخارجية السريلانكي والوزراء المرافقين خلال المحادثات.



وأشار إلى مناقشة كافة جوانب التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي والتكنولوجي والسياحي، قائلا: بالنظر إلى القدرات الموجودة لدى البلدين، اتفقنا على تعزيز وتوطيد العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأضاف أميرعبداللهيان: كان لدينا توافق على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي قريبا، وقد أجرينا محادثات شاملة ومفيدة مع رئيس الوزراء والرئيس السريلانكي.



وقال: قد أيد الرئيس السريلانكي بقوة الاتفاقيات المبرمة بين وزيري خارجية البلدين وأكد على دعوة الرئيس الإيراني لزيارة سريلانكا، ونأمل أن نشهد زيارة رئاسية إلى سريلانكا ومحادثات مثمرة بين رئيسي البلدين في أقرب وقت ممكن.



وقال أميرعبداللهيان: قريباً وفي إطار العلاقات المتينة بين البلدين، سنشهد افتتاح محطة كهرباء بقدرة 100 ميغاواط بنتها شركات إيرانية بالتعاون المشترك بين البلدين.



وأضاف وزير خارجية إيران: نحن سعداء بأن البلدين يتمتعان بتعاون قوي في المنظمات والمنتديات الدولية ويدعم كل منهما مواقف الآخر.



وفي جانب آخر من حديثه قال أميرعبداللهيان: إن الكيان الصهيوني عرض أمن المنطقة للخطر، ونحن نقدر موقف سريلانكا بالانضمام إلى قرار الأمم المتحدة لوقف الإبادة الجماعية في غزة، كما أننا مهتمون بالتوافق الذي تم التوصل إليه في الاتحاد الأفريقي لدعم فلسطين.