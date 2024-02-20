بالأسلحة الصاروخية.. المقاومة الإسلامية في لبنان تدكّ مواقع الاحتلال

واستهدفت المقاومة الإسلامية ثكنة "راميم" الإسرائيلية ومحيطها للمرة الثالثة على التوالي اليوم، بصاروخٍ من طراز "بركان"، محققةً إصابات مباشرة فيها.



وكانت المقاومة قد استهدفت في أولى عملياتها، اليوم الثلاثاء، تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط الثكنة بالأسلحة الصاروخية، قبل أن تستهدف، في المرة الثانية، انتشاراً للجنود الإسرائيليين في محيطها أيضاً، بصاروخ "بركان".



كذلك، استهدف مجاهدي المقاومة موقعي "‏رويسات العلم" و"السماقة" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية،‏ كما استهدفوا موقع ‏"المرج"، محققيين فيه إصابات مباشرة.



بالتزامن، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ 3 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من لبنان في اتجاه "إسرائيل"، وسقطت قرب مستوطنة "مرغليوت"، كما سُمع دوي انفجار ضخم في منطقة صفد.



وأكّد مراسل القناة "الـ12" الإسرائيلية في الشمال أنّ المسيّرة التي أُطلقت أمس نحو طبريا، استطاعت التسلل 50 كلم إلى عمق "إسرائيل" من دون أن يتمّ اعتراضها.



في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف المقاومة لعدد من المواقع التابعة لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية - بركة ريشا، والمرج ومستوطنة كريات شمونة- يومي 15 و17 من الشهر الجاري.



وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية، أكّد مراسل الميادين في جنوب لبنان أنّ عدد الغارات الإسرائيلية وصل إلى 7 غارات جوية استهدفت عدة بلدات جنوبية.



وفي وقتٍ سابق اليوم، الطائرات الحربية الإسرائيلية أطراف بلدات ميس الجبل وبليدا وحولا ومروحين ويارين ويارون.



وبالتوازي مع ذلك أكّد نحو 60% من اللبنانيين أن الذي يردع الاحتلال الإسرائيلي عن شنّ عدوانٍ شامل على لبنان هو وجود المقاومة، وإبرازها لقوتها المتعاظمة وكشفها عن جانب مهم من هذه القدرات خلال المواجهات الحالية.



جاء ذلك في استطلاع للرأي وبيّنت النتائج أن نحو 60% من اللبنانيين، ولا سيما من الطوائف السنية والشيعية والدرزية، يعتقدون أن وجود لبنان ضمن محور المقاومة يعزّز حالة الردع.



ورأت غالبية المستطلعين، بطوائفهم ومذاهبهم كافة، أن الكيان الإسرائيلي لا يحتاج إلى أي ذريعة حتى يشنّ عدواناً شاملاً على لبنان، وأيدوا الموقف الرسمي اللبناني حيال العدوان، بينما رفضوا الموقف السعودي والمصري والتركي.



وحمّل نحو 90% من المستجوبين من جميع الطوائف والمذاهب في البلد، الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان على قطاع غزّة.



كذلك، كشف استطلاع الرأي أن نسبة كبيرة من اللبنانيين، وخاصة المسلمين منهم، يعتقدون أن كيان الاحتلال ضعيف ومنقسم على نفسه ويمكن هزيمته في المستقبل القريب، وجاءت هذه النتيجة مقابل ما يقارب الثلث عند المسيحيين.



وفي ظل استمرار عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الاحتلال على طول الحدود مع فلسطين المحتلّة، دعماً لغزّة ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي البلاد، أقرّ مسؤولون إسرائيليون بالواقع "المرير" الذي تعيشه مستوطنات شمالي الأراضي المحتلّة.



وفي هذا السياق، قال رئيس السلطة المحلية في مستوطنة "كريات شمونة"، أفيخاي شتيرن، إنّ المستوطنين، بعد 4 أشهر، "باتوا في وضع لا يُطاق، وتحت ضغط فظيع".



بدوره، أكد رئيس مجلس "مرغليوت"، إيتان دافيدي، أنّ الوضع في المستوطنة "غير معقول، ولا يمكن للسكان الدخول والخروج متى أرادوا"، مضيفاً: "لا نستطيع المناورة.. نحن نختبئ خلف الجدران حين نكون في مرغليوت".



واعترف الإعلام الإسرائيلي بتطور القدرات العسكرية لحزب الله، وهو ما كشفته هذه العمليات منذ 8 تشرين الأوّل/أكتوبر 2023، إذ ذكر أن حزب الله يتقدّم نحو عالم الدقة في صواريخه، كبديل من سلاح الجو.



وأضاف أنّ المقاومة حوّلت قذائف "غراد" الصاروخية وقذائف صاروخية أخرى قصيرة المدى إلى سلاح موجّه ودقيق.



وتابع في السياق أن حزب الله يمتلك عشرات الصواريخ الدقيقة من نوع "فاتح 110" وعدة مئات أخرى من ذخائر دقيقة تشمل القذائف الصاروخية القصيرة المدى، صواريخ جوالة، صواريخ أرض – جو وغيرها.