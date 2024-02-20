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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 20:23

باكستان تضع اللمسات الأخيرة لمشروع خط أنابيب غاز 'جوادار- إيران'

باكستان تضع اللمسات الأخيرة لمشروع خط أنابيب غاز
وبحسب موقع نيشن الإخباري، قررت باكستان بدء العمل على استكمال المشروع، الذي واجه تأخيرات كبيرة، على مرحلتين.

وقال إن السلطات في إسلام آباد ستتابع خطة لإكمال الجزء الذي يبلغ طوله 81 كيلومترا من الحدود الباكستانية الإيرانية إلى جوادار.

كما صدق مجلس تسهيل الاستثمار الخاص الباكستاني (SIFC) على خطة لتنفيذ القسم الذي يبلغ طوله 81 كيلومترا كجزء من إجمالي خط الأنابيب البالغ طوله 781 كيلومترا، والذي سيتم ربطه بمدينة نوابشاه في المراحل المستقبلية.

ومن المتوقع أن يحصل قطاع النفط في باكستان على موافقة مجلس الوزراء الفيدرالي لتنفيذ المشروع، الذي ستطالب وزارة المالية بميزانية له من صندوق تطوير البنية التحتية للغاز (GIDC).

وكانت إيران قد منحت باكستان في السابق مهلة 180 يوما حتى سبتمبر 2024 لبدء استكمال أعمال مد الأنابيب.. وحذرت طهران إسلام آباد إذا لم تقبل سلطاتها الاقتراح، فإن إيران ستنتقل إلى التحكيم الدولي ومقره باريس لعدم تنفيذ المشروع وستسعى الجمهورية الإسلامية إلى فرض غرامة قدرها 18 مليار دولار عن طريق تقديم شكوى إلى المعهد الذي يقع مقره في باريس.

ومع ذلك اقترحت إيران أيضا أن تتمكن من تزويد باكستان بخبرتها القانونية والفنية من أجل تطوير استراتيجية مشتركة مربحة للجانبين قبل نهاية الموعد النهائي.
رقم : 1117487
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