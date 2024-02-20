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الثلاثاء 20 شباط 2024 ساعة 22:52

حماس تدين الفيتو الأمريكي وتعتبره شراكة مباشرة في جرائم الإبادة

حماس تدين الفيتو الأمريكي وتعتبره شراكة مباشرة في جرائم الإبادة
وقالت الحركة في تصريح، إنها تعد "إفشال هذا القرار تعطيلا للإرادة الدولية خدمة لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأضافت أن الرئيس جو بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، فالموقف الأمريكي؛ يعد ضوءا أخضرا للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفا وجوعا، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" مجددا، لإفشال مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وصوت لصالح القرار، 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت واشنطن الفيتو ضده.

وأعلنت زارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة إخلاء 18 مريضا من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفيات الميدانية ولازال 118 مريضا داخل المجمع.
رقم : 1117517
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