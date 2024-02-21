أنصار الله: أمريكا هي من ذبحت غزة من الوريد إلى الوريد

وقال الحوثي في تغريدة على منصة إكس: "اليمانيون حريصون على الاستفادة من البحار اليمنية لنصرة إخوانهم في غزة وليسوا بحاجة الى الذرة الأمريكية التي ترفض إدخالها لغزة فامريكا لاتحمل الإنسانية حتى تتباكى عليها وهي من ذبحتها الليلة بالفيتو في غزة من الوريد إلى الوريد".



وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أدانت بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فورا لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى.



واعتبرت حركة حماس في بيان لها امس الثلاثاء، أن "إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية، وخدمة لأجندة العدو الصهيوني النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني".



وقالت: إن الرئيس الأمريكي وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتها لصدور قرار بوقف العدوان على غزة .



وأوضحت أن "الموقف الأمريكي، يعد ضوءا أخضر للعدو الصهيوني لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل الشعب الأعزل قصفا وجوعا، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".