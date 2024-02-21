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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 09:48

حركة عدم الانحياز تدين العدوان الوحشي الصهيوني على غزة

حركة عدم الانحياز تدين العدوان الوحشي الصهيوني على غزة
وقرأت زهراء إرشادي نيابة عن حركة عدم الانحياز، يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بيان هذه الحركة في اجتماع اللجنة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة.

وقالت: تدین حركة عدم الانحياز بشدة العمليات العسكرية الوحشية المستمرة التي يقوم بها الکیان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وخاصة في قطاع غزة. وتؤكد على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت: إن هذه الحركة تشعر بقلق عميق إزاء تحذيرات المقررين الخاصين للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية المفتوحة في قطاع غزة وتدعو إلى التزام المجتمع الدولي بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد لها.

وتابعت: إن حركة عدم الانحياز و باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في الحركة، ترحب بطلب جنوب إفريقيا رفع دعوى قضائية ضد الکیان الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر 2023 وأضافت الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات الکیان الصهیوني لالتزاماته، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليه، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت: إن حركة عدم الانحياز تريد من الکیان الإسرائيلي تنفيذ الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.

وتابعت: كما تشدد حركة عدم الانحياز على أهمية الطلب الذي قدمته الجمعية العامة في 30 ديسمبر 2022 بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتداعيات القانونية والالتزامات الناجمة عن استمرار هذه السياسات والإجراءات غير القانونية، وإطالة أمد احتلال الكيان الصهیوني لفلسطين، وحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، والإجراءات التمييزية ضده.
رقم : 1117601
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