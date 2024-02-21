"جيش" الاحتلال يقر بمقتل جندي جديد وإصابة 3 آخرين في معارك شمالي غزة

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإنّ الرقيب القتيل هو مقاتل في الكتيبة 932 لواء "الناحال" الإسرائيلي.



كما أُصيب إصابة خطرة مقاتل من نفس الكتيبة ومقاتل احتياط من كتيبة جمع المعلومات 636، فرقة "يهودا والسامرة 877" في معركة شمالي قطاع غزة.



وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ مقاتل من كتيبة "شاكيد"، لواء "غفعاتي"، أصيب أيضاً إصابة خطرة في معركة شمالي القطاع.



وفي وقتٍ سابق، أقرّ "الجيش" الإسرائيلي، بمقتل جندي إضافي في صفوفه، نتيجة إصابته بجروحٍ خطيرة، كان أُصيب بها خلال معركةٍ سابقة ضدّ المقاومة الفلسطينية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



وبذلك، يرتفع عدد قتلى "جيش" الاحتلال الإسرائيلي المعترف بهم إلى 576 منذ السابع من تشرين الأول 2023.



وعلى الرغم من تشديد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، من جرّاء المعارك البرية في القطاع سعياً لإخفاء حجم خسائره، فإن البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، والتي تبثّها المقاومة الفلسطينية، تُظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر كثيراً مما يعلن.