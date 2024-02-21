الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 10:01

الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 138 تواليًا

الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 138 تواليًا
و واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في مواصي خانيونس، بعد عملية توغل مفاجئة لقوات الاحتلال الليلة الماضية، داهمت خلالها منطقة الميناء وشاليهات تأوي نازحين، واعتقلت عددًا منهم.

* منظمة الصحة العالمية: الوضع حول مستشفى ناصر في خان يونس لا يوصف

* مصادر محلية: جيش الاحتلال يقتحم منزل الأسير صائب فهمي أبو سليم من قرية رنتيس شمال غرب رام الله ويحطم محتوياته ويسرق مبلغا من المال

* قصف صهيوني يستهدف مناطق شمال قطاع غزة

* العثور على شهــداء ومصابين في منطقة المواصي والميناء الجديد شمالي خان يونس بعد انسحاب آليات الاحتلال الصهيوني التي توغلت بصورة مفاجئة في تلك المنطقة فجر اليوم

* الاحتلال يعتقل الشاب مهدي يوسف أبو دياب بعد اقتحام منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.

* تغطية صحفية: " الصحفي علي السمودي يرصد آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في جنين"

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من محافظة خان يونس.

وأصيب مواطنان أحدهما حالته خطيرة بعد قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن جيش الاحتلال قصف ملجأ يستضيف بعض موظفيها وعائلاتهم في خانيونس، واستشهاد ما لا يقل عن 2 وجرح 6 أشخاص كحصيلة أولية.

برنامج الأغذية العالمي يوقف تسليم المساعدات إلى محافظتي غزة والشمال مؤقتا

هذا وأعلن برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة)، الثلاثاء، وقف تسليم المساعدات الغذائية إلى محافظتي غزة والشمال مؤقتا، بسبب “عدم أمان المنطقة”.

وقال البرنامج في بيان له، إن “الخطة كانت تتمثل في إرسال 10 شاحنات من المواد الغذائية يوميا، لمدة 7 أيام متتالية، ابتداء من الأحد، لكن شاحنات المساعدات واجهت عمليات إطلاق نار”.

والليلة الماضية، استشهد الدكتور البروفيسور ناصر أبو النور عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية بغزة و7 من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال لمنزله برفح. والشهداء هم: 1- الدكتور | ناصر أبو النور 2- زوجته |مجدة أبو النور (يحيى) الأبناء 3- نور ناصر أبو النور 4- أمل ناصر أبو النور 5- منى ناصر أبو النور 6- ٱيات ناصر أبو النور 7- عبد الرحمن ناصر أبو النور 8- حفيدة | كنزي عبد الرحمن جمعة.

 
رقم : 1117606
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
20 شباط 2024
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
20 شباط 2024
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
20 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
20 شباط 2024
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
20 شباط 2024
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
20 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
19 شباط 2024
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه