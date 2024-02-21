الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 138 تواليًا

و واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.



وأفادت مصادر محلية بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى في مواصي خانيونس، بعد عملية توغل مفاجئة لقوات الاحتلال الليلة الماضية، داهمت خلالها منطقة الميناء وشاليهات تأوي نازحين، واعتقلت عددًا منهم.



* منظمة الصحة العالمية: الوضع حول مستشفى ناصر في خان يونس لا يوصف



* مصادر محلية: جيش الاحتلال يقتحم منزل الأسير صائب فهمي أبو سليم من قرية رنتيس شمال غرب رام الله ويحطم محتوياته ويسرق مبلغا من المال



* قصف صهيوني يستهدف مناطق شمال قطاع غزة



* العثور على شهــداء ومصابين في منطقة المواصي والميناء الجديد شمالي خان يونس بعد انسحاب آليات الاحتلال الصهيوني التي توغلت بصورة مفاجئة في تلك المنطقة فجر اليوم



* الاحتلال يعتقل الشاب مهدي يوسف أبو دياب بعد اقتحام منزله في حي عين اللوزة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.



* تغطية صحفية: " الصحفي علي السمودي يرصد آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في جنين"



وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من محافظة خان يونس.



وأصيب مواطنان أحدهما حالته خطيرة بعد قصف طائرات الاحتلال محيط مسجد معاذ بن جبل بالمخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.



وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن جيش الاحتلال قصف ملجأ يستضيف بعض موظفيها وعائلاتهم في خانيونس، واستشهاد ما لا يقل عن 2 وجرح 6 أشخاص كحصيلة أولية.



برنامج الأغذية العالمي يوقف تسليم المساعدات إلى محافظتي غزة والشمال مؤقتا



هذا وأعلن برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة)، الثلاثاء، وقف تسليم المساعدات الغذائية إلى محافظتي غزة والشمال مؤقتا، بسبب “عدم أمان المنطقة”.



وقال البرنامج في بيان له، إن “الخطة كانت تتمثل في إرسال 10 شاحنات من المواد الغذائية يوميا، لمدة 7 أيام متتالية، ابتداء من الأحد، لكن شاحنات المساعدات واجهت عمليات إطلاق نار”.



والليلة الماضية، استشهد الدكتور البروفيسور ناصر أبو النور عميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية بغزة و7 من أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال لمنزله برفح. والشهداء هم: 1- الدكتور | ناصر أبو النور 2- زوجته |مجدة أبو النور (يحيى) الأبناء 3- نور ناصر أبو النور 4- أمل ناصر أبو النور 5- منى ناصر أبو النور 6- ٱيات ناصر أبو النور 7- عبد الرحمن ناصر أبو النور 8- حفيدة | كنزي عبد الرحمن جمعة.



