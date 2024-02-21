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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 11:51

البرهان: لا عملية سياسية دون انتهاء الحرب في السودان

البرهان: لا عملية سياسية دون انتهاء الحرب في السودان
وقال البرهان في تصريحات خلال زيارته لوحدات عسكرية في ولاية القضارف السودانية: "كيف يمكن عمل اتفاق وسلام مع شخص لا يلتزم وكل يوم له رأي، لذا نقول لن يكون هناك سلام إلا بعد نهاية هذا التمرد"، في إشارة إلى قوات "الدعم السريع".

وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، فقد وجه البرهان رسالة للسياسيين الذين يتحدثون عن دعاة حرب، قائلاً "دعاة الحرب من يحمل سلاحه ويهاجم المواطنين ويبحث عن السلاح من خارج البلاد ليقتل به السودانيين".

وأضاف البرهان أن "المعركة الآن أخذت طابعاً مختلفاً عن العشرة أشهر الماضية، وقد أصبحت الآن المعركة لازمة وواجبة، لأننا ذهبنا للسلام في جدة وتم الاتفاق على كثير من الالتزامات والعهود لكن لم ينفذها أحد".

ويواجه السودان أزمةً إنسانيةً حادّةً منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان/أبريل الماضي بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"قوات الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي.

وقبل أسابيع، حذّر ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من أنّ عدد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان ارتفع إلى نحو 18 مليوناً.

وفيما يتعلّق بهذا الوضع الإنساني، ذكر تقريرٌ للأمم المتحدة أنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة واحدة في منطقة غربي دارفور العام الماضي، نتيجة أعمال عنف عرقية نفّذتها "الدعم السريع".

وكتب المراقبون أنّ المنطقة شهدت "أعمال عنف مكثفةً"، بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو من العام الماضي، متّهمين "الدعم السريع" وحلفائها باستهداف قبيلة "المساليت" العرقية الأفريقية في هجمات "قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
رقم : 1117628
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