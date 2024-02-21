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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 15:17

سوريا تدين الـ"فيتو" الأميركي ضد مشروع القرار الجزائري

سوريا تدين الـ"فيتو" الأميركي ضد مشروع القرار الجزائري
وتابعت الخارجية أنّ مجلس الأمن شهد، يوم أمس، على صفحة سوداء أخرى خطّتها الولايات المتحدة الأميركية من خلال استخدامها للفيتو للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من أربعة أشهر على غزة.

وقالت إنّ "استخدام الولايات المتحدة الفيتو يشكل دليلاً فاضحاً على نفاقها وكذب ادعاءاتها في الحرص على صون حقوق الإنسان حول العالم، وإثباتاً لاستمرار دعمها لآلة القتل الإسرائيلية بحق أهلنا الفلسطينيين".

وأمس، أسقطت الولايات المتحدة الأميركية مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بوقفٍ فوري لإطلاق النار على غزّة، مستخدمةً "الفيتو" في وجّه القرار، مع الإشارة هنا إلى استخدام واشنطن "الفيتو" مرتين سابقاً في إطار دعمها لـ"إسرائيل" منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وجرى التصويت على مشروع القرار الجزائري خلال جلسة مجلس الأمن، حيث أُعلنت نتائج التصويت بموافقة 13 عضواً، واعتراض الولايات المتحدة، وامتناع بريطانيا عن التصويت.

وعلّق مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بالقول إنّ بلاده "ستطالب مرةً أخرى بوقف حمام الدم في فلسطين حتى يتحمل المجلس مسؤولياته ويفرض وقفاً فورياً للنار"، مشيراً إلى أنّ "مجلس الأمن لا يمكنه التهاون في الحفاظ على السلام".

وأوضح أنّ مشروع القرار الذي قدّم إلى مجلس الأمن يطلب وقفاً إنسانياً للنار، وإدخالاً للمساعدات من دون عرقلة إلى كل أنحاء قطاع غزة، كما ويطلب منع التهجير القسري والالتزام بالإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. 
رقم : 1117669
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