الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 15:18

النائب علي فياض: المقاومة تحدد ردها في إطار بنك أهداف واسع

النائب علي فياض: المقاومة تحدد ردها في إطار بنك أهداف واسع
واعتبر فياض أنّ هذه الأضاليل تبدأ من تصوير عملية "طوفان الأقصى" بوصفها بداية المشكلة في غزة، وتصوير المواجهة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية بين المقاومة والاحتلال وكأنها نتاج تدخل حزب الله لمؤازرة غزة، وصولاً إلى تصوير الأميركي وكأنه وسيط حريص على المدنيين والاستقرار، في حين أنه يرفض وقف إطلاق النار على غزة ويستمر في تزويد الإسرائيلي بالسلاح.

ورأى فياض أنّ الاحتلال يتحمّل مسؤولية التصعيد والتوسع من خلال استهداف المدنيين، كما في حولا والصوانة والنبطية، أم منشآت كما حصل ضد محطة مياه الوزاني، والمنطقة الصناعية في الغازية مؤخراً، في حين أنّ المقاومة مارست دورها في الميدان العسكري وضد أهداف ومواقع عسكرية، ولا زالت تركِّز استهدافاتها على أهداف عسكرية.

وأكد فياض أنّ المقاومة وإن كانت لا تريد توسعاً في الحرب، إلا أنها لن تغض النظر عن أي تصعيد أو توسع يطال مدنيين لبنانيين أو أهدافاً لبنانية في أية منطقة لبنانية.

كما أكد فياض أنّ كل اعتداء إسرائيلي يدوَّن في سجل المقاومة كبر أم صغر، وهي تحدّد ردها في إطار بنك أهداف واسع جداً كماً ونوعاً، وفقاً لتقديراتها وحساباتها في إدارة المعركة، ولأنّ الاحتلال بات يمعن في التمادي، ولأنه مسعورٌ وفاقد للتوازن، فإنّ المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات، بما فيها احتمال خروج المواجهة عن أي ضوابط وقواعد.

ونبّه فياض حلفاء الاحتلال، الذين يمدّونه بالسلاح ويوفرون له الغطاء السياسي والحماية في المؤسسات الدولية، أو الذين يطلقون الوساطات منعاً للتصعيد المفتوح، أنّ عليهم أن يمارسوا ضغوطهم النافذة والفاعلة عليه، لوضع حد لتهوِّره وسوء تقديره للموقف.

وشدّد فياض على أنّ الأهمّ هو اتخاذ إجراءات ملموسة لإيقاف الحرب على غزة التي من شأنها أن تعيد الأوضاع إلى مجاريها على مستوى كل الساحات إقليمياً.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان أكدت استهداف مجاهديها بالأسلحة المناسبة مبنيين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" وإصابتهما، وذلك دعماً لغزة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت القرى الجنوبية.

واستهدفت المقاومة تموضعاً عسكرياً لجنود الاحتلال بمستعمرة "شوميرا"، كما استهدفت تموضعاً عسكرياً للاحتلال في مستعمرة "إيفن مناحم"، وذلك باستخدام الأسلحة المناسبة في كلا العمليتين، مشيرة إلى إصابتهما إصابة مباشرة.

 
رقم : 1117670
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
20 شباط 2024
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
20 شباط 2024
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
20 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
20 شباط 2024
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
20 شباط 2024
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
20 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
19 شباط 2024
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه