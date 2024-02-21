الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 15:19

لبنان: حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال

لبنان: حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال
واستهدفت المقاومة تموضعاً عسكرياً لجنود الاحتلال بمستعمرة "شوميرا"، كما استهدفت تموضعاً عسكرياً للاحتلال في مستعمرة "إيفن مناحم"، وذلك باستخدام الأسلحة المناسبة في كلا العمليتين، مشيرة إلى إصابتهما إصابة مباشرة.

وأيضاً، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية محققين إصابة مباشرة، كما تم استهداف موقع ‏رويسات العلم بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة.

من جانبه، أكد مصدر في جنوب لبنان ارتقاء شهيدتين إحداهما طفلة، وتسجيل عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون، اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر بأنّ غارة حربية استهدفت المنطقة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما استهدفت غارات حربية بلدتي مروحين والخيام جنوبي لبنان.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان.

 
رقم : 1117673
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
20 شباط 2024
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
20 شباط 2024
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
20 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
20 شباط 2024
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
20 شباط 2024
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
20 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
19 شباط 2024
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه