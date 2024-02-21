لبنان: حزب الله يستهدف مواقع للاحتلال

واستهدفت المقاومة تموضعاً عسكرياً لجنود الاحتلال بمستعمرة "شوميرا"، كما استهدفت تموضعاً عسكرياً للاحتلال في مستعمرة "إيفن مناحم"، وذلك باستخدام الأسلحة المناسبة في كلا العمليتين، مشيرة إلى إصابتهما إصابة مباشرة.



وأيضاً، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية محققين إصابة مباشرة، كما تم استهداف موقع ‏رويسات العلم بمزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة.



من جانبه، أكد مصدر في جنوب لبنان ارتقاء شهيدتين إحداهما طفلة، وتسجيل عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون، اليوم الأربعاء.



وأكد المصدر بأنّ غارة حربية استهدفت المنطقة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما استهدفت غارات حربية بلدتي مروحين والخيام جنوبي لبنان.



وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مواقع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته، دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية في جنوبي لبنان.



