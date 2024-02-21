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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 15:20

الاحتلال يغرق في كمين حي الزيتون شمال قطاع غزة

الاحتلال يغرق في كمين حي الزيتون شمال قطاع غزة
كما أفادت باستهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" جنوبي حي الزيتون.

بدورها أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين، وقعتا في حقل من العبوات البرميلية من نوع "ثاقب" في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

أمّا كتائب شهداء الأقصى- الجناح العسكري لحركة فتح، أفادت من جهتها بأنّ مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ "R.P.G" بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. 

وأشارت إلى أنّ مجاهديها استهدفوا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "عاصف" ثم ألحقوها بقذيفة "R.P.G" بحي الزيتون.

وأكّدت استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية بعدد من قذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى بحي الزيتون.

من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين - الجناح العسكري لحركة المجاهدين، أنها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال، وذلك في محور تقدم آليات الاحتلال بحي الزيتون، مؤكّدةً أنها حققت إصابات مباشرة.

وفي اليوم 138 للعدوان، أفادت مصادر في المقاومة الفلسطينية للميادين، في وقت سابق اليوم، بوقوع اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مشيرةً إلى أنّ المقاومة استهدفت دبابات الاحتلال بالأسلحة المضادة للدروع، ما أجبرها على التوقف عند مفترق "دولة" وأطراف "شارع 8" ومدخل "شارع المستوصف".

كذلك، أشارت المصادر إلى أنّ طائرات الاحتلال الحربية تنفذ أحزمة نارية كثيفة في وسط حي الزيتون، مستهدفةً منازل مدنية وأراضي زراعية، ما أسفر عن ارتقاء عددٍ كبير من الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض.

وبالتوازي مع تصدّي المقاومة للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في قطاع غزة، وإيقاعها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح في صفوف "جيش" الاحتلال، أقرّ  الأخير اليوم، بمقتل رقيب أول وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ الرقيب القتيل هو مقاتل في الكتيبة 932 لواء "الناحال" الإسرائيلي.

وتحدّث إعلام الاحتلال عن 3 حوادث قاسية خلال معارك حي الزيتون،  أحدها اشتباك بين قوة "غولاني" ومقاومين، وذلك من مسافة قريبة في أحد أزقّة حي الزيتون، والتي سقط فيها الجندي أبراهام أوبغن.

 
رقم : 1117674
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