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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 15:24

أردوغان: تجاوزنا عتبة مهمة نحو إنتاج مقاتلات من الجيل الخامس

أردوغان: تجاوزنا عتبة مهمة نحو إنتاج مقاتلات من الجيل الخامس
وأضاف أردوغان خلال كلمة له: "عشنا اليوم أحد أيام فخر الصناعات الدفاعية التركية بنجاح أول تحليق لطائرتنا القتالية الوطنية كان".

من جهتها، قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن تركيا أصبحت بين 5 دول في العالم تصنع طائرات من الجيل الخامس، بعد نجاح أول عملية تحليق للمقاتلة المحلية "كان".

وأضافت عبر حسابها في منصة "إكس" أن المقاتلة الوطنية "كان" (KAAN)، تعد أهم المشاريع التكنولوجية في تركيا، ونجحت اليوم في أول عملية تحليق.

وتابعت: "ستكون بلادنا من الدول الخمس في العالم التي يمكنها إنتاج طائرات الجيل الخامس، وذلك عبر قآن التي ستساهم في تعزيز القدرة العملياتية لقواتنا الجوية، وتلبية احتياجاتها العسكرية الاستراتيجية".

وفي وقت سابق، نفذت المقاتلة الوطنية التركية أول تحليق لها بنجاح، حيث يمكنها أداء مهام قتالية جو ـ جو، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.
رقم : 1117677
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