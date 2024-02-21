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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 15:47

"جثامين الشهداء تتحلل على الأسرّة".. الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل

"جثامين الشهداء تتحلل على الأسرّة".. الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل
وأوضحت الوزارة أنّ "جثث الشهداء الثمانية بدأت بالانتفاخ وتظهر عليها علامات تحلل مما يشكل خطراً على المرضى الآخرين"، والاحتلال يرفض إخراج الجثامين ودفنها.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل دفن جثامين الشهداء الثمانية في مجمع ناصر الطبي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أنّ الوضع في مجمع ناصر الطبي لا يحتمل ويشكل خطراً حقيقياً على حياة الطواقم الطبية والمرضى.

وأضاف أنّ الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الطبية للمرضى نتيجة عدم توفر الأكسجين والمقومات الطبية اللازمة.

وأشار القدرة إلى أنّه تم تحويل 45 مريضاً من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى، ولازال الاحتلال يماطل في إخلاء 110 آخرين.

ولفت إلى انقطاع الماء والأكسجين عن كل مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي، وتكدس أطنان من النفايات الطبية وغير الطبية في أقسام وساحات المجمع.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بمزيد من الضغط على الاحتلال لوقف عسكرة المجمع، وتوفير احتياجاتهم العلاجية والإنسانية العاجلة، والإفراج عن الطواقم والمرضى المحتجزين لديه منذ 4 أيام دون مبرر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29313 و الإصابات إلى 69333 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة في الساعات الـ24 الماضية ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيداً و163 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
رقم : 1117682
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