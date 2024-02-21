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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 15:51

الشيخ قاسم: وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوَّتنا

الشيخ قاسم: وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوَّتنا
ولفت إلى أنّه "إلى الآن أسقف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة حتى لو تجاوزت بعض الاستثناءات والردود على هذه الاستثناءات، ولكن عندما يتجاوز العدو إلى سقف أعلى سيكون سقفنا أعلى من سقفه، وبالتالي نحن لن نتراجع في الميدان بل سنجعل أي تطور مرتبط بالميدان وبالمواجهة بحسبه على قاعدة أنَّنا في موقع الردع للعدو الإسرائلي والرفض لمخططاته والأمل بالنصر إن شاء الله تعالى".

وأشار قاسم، في الاحتفال الذي أقامته حوزة السيدة الزهراء بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي في بيروت، إلى "أننا قدَّمنا المساندة لغزة بما يدعم ويربك العدو ويحقِّق الأهداف الممكنة في ظلِّ هذه المعركة القائمة، وفي آنٍ معاً دفعنا عن لبنان ما هو أعظم، ولعلكم اطلعتم بعد 4 أيام من 7 تشرين بأنَّه جرت مكالمة طويلة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو محورها بأنَّ إسرائيل تريد أن تخوض الحرب بشكل مفاجئ على لبنان وأميركا تعترض من أجل إسرائيل، من هنا مبادرتنا إلى مساندة غزَّة جعلنا في حالة حضور ولا نتفاجأ بأيِّ عدوان يمكن أن يقوم به العدو".
رقم : 1117683
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