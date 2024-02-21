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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 16:50

استشهاد الأسير الفلسطيني المقعد خالد الشاويش بسجون الاحتلال.. معتقل منذ 2007 ومحكوم بـ11 مؤبداً

استشهاد الأسير الفلسطيني المقعد خالد الشاويش بسجون الاحتلال.. معتقل منذ 2007 ومحكوم بـ11 مؤبداً
وذكر البيان أن الهيئة والنادي أكدا "نبأ استشهاد الأسير المقعد خالد الشاويش 53 عاماً، من مخيم الفارعة قرب طوباس شمال الضفة، في سجن نفحة". 

وأشار إلى أن "الشاويش هو أحد الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ عام 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة". 

و"باستشهاد المعتقل الشاويش فإن عدد المعتقلين الذين ارتقوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يرتفع إلى 9 شهداء"، وفق البيان. 

وتؤكد مصادر فلسطينية رسمية وأهلية، أن إسرائيل تمارس "العزل والتجويع والإهمال الطبي" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، ضمن إجراءات "انتقامية وتنكيلية غير مسبوقة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. 
رقم : 1117692
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