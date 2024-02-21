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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 18:00

صنعاء تنفي استهداف سفينة مساعدات في خليج عدن

صنعاء تنفي استهداف سفينة مساعدات في خليج عدن
وأكد المصدر الملاحي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السفينة التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية في خليج عدن، هي سفينة أمريكية تحمل أعلاف للدواجن، وليس مساعدات إنسانية كما تدعي أمريكا.

وأوضح المصدر أن السفينة الأمريكية تحمل أعلاف للدواجن ولا صحة لما تروج له أمريكا بأنها سفينة تحمل مساعدات الإنسانية.

ومساء الثلاثاء، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي ، القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة تنقل الذرة وغيرها من الإمدادات الغذائية إلى الشعب اليمني في عدن.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدفت القوات المسلحة اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
رقم : 1117700
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