مواقع الاحتلال تحت نيران المقاومة الإسلامية في لبنان

وأعلنت المقاومة الإسلامية استهداف مستعمرة "المطلة" وتموضع جنود الاحتلال فيها ‏بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، مؤكدةً أنّ "الاستهداف جاء دعماً لشعبنا في غزة، ورداً على ‌‌‏الاعتداءات على قرى الجنوب وآخرها في الخيام".



وأيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية ‏موقعَي "زبدين" و"رويسات العلم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وثكنة "زرعيت"، بالأسلحة المناسبة وتمّ تحقيق إصابة مباشرة.



وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها بالأسلحة المناسبة مبنيَين يتموضع فيهما جنود الاحتلال في مستوطنة "أفيفيم" وإصابتهما.



واستهدفت المقاومة تموضعات عسكرية لجنود الاحتلال في مستعمرات "شوميرا"، و"إيفن مناحم"، و"المرج" وذلك باستخدام الأسلحة المناسبة في كلا العمليتين، مشيرة إلى إصابتهما إصابة مباشرة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، بسماع صوت انفجار ضخم قرب طبريا لم تتضح طبيعته بعد. كما تحدّثت عن تقرير أولي عن إصابة صاروخ مضاد للدروع لمصنع تغليف في الشمال.



من جانبه، أكد مصدر في جنوب لبنان، أنّ غارة حربية استهدفت المنطقة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما استهدفت غارات حربية بلدتي مروحين والخيام جنوبي لبنان.



وارتقت نتيجة استهداف بلدة مجدل زون، شهيدتان إحداهما طفلة، كما سجّلت عدة إصابات في الغارة الإسرائيلية.



ووفق المصدر، قصفت مدفعية الاحتلال أطراف الضهيرة وعيتا الشعب، وأطراف بلدة كفر حمام، ظهر اليوم الأربعاء.



وفي 16 شباط/فبراير الحالي، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن وصول عدد العمليّات التي نفّذتها ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال 131 يوماً، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 15 شباط/فبراير 2024، إلى 1038 عمليّة.



وفي السياق فقد حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض من أضاليل يجري ترويجها على هامش المواجهة الدائرة ضد الاحتلال، وذلك في كلمةٍ له خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس خالد التامر في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.



واعتبر فياض أنّ هذه الأضاليل تبدأ من تصوير عملية "طوفان الأقصى" بوصفها بداية المشكلة في غزة، وتصوير المواجهة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية بين المقاومة والاحتلال كأنها نتاج تدخل حزب الله لمؤازرة غزة، وصولاً إلى تصوير الأميركي كأنه وسيط حريص على المدنيين والاستقرار، في حين أنه يرفض وقف إطلاق النار على غزة ويستمر في تزويد الإسرائيلي بالسلاح.



ورأى فياض أنّ الاحتلال يتحمّل مسؤولية التصعيد والتوسع من خلال استهداف المدنيين، كما في حولا والصوانة والنبطية، أو استهداف منشآت، كما حصل ضد محطة مياه الوزاني والمنطقة الصناعية في الغازية مؤخراً، في حين أنّ المقاومة مارست دورها في الميدان العسكري وضد أهداف ومواقع عسكرية، وما زالت تركِّز استهدافاتها أهدافاً عسكرية.



وأكد فياض أنّ المقاومة، وإن كانت لا تريد توسعاً في الحرب، إلا أنها لن تغض النظر عن أي تصعيد أو توسع يطال مدنيين لبنانيين أو أهدافاً لبنانية في أي منطقة لبنانية.



كما أكد فياض أنّ كل اعتداء إسرائيلي يدوَّن في سجل المقاومة، كبر أم صغر، وهي تحدّد ردها في إطار بنك أهداف واسع جداً كماً ونوعاً، وفقاً لتقديراتها وحساباتها في إدارة المعركة. ولأنّ الاحتلال بات يمعن في التمادي، ولأنه مسعورٌ وفاقد للتوازن، فإنّ المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات، بما فيها احتمال خروج المواجهة عن أي ضوابط وقواعد.



ونبّه فياض حلفاء الاحتلال الذين يمدّونه بالسلاح ويوفرون له الغطاء السياسي والحماية في المؤسسات الدولية أو الذين يطلقون الوساطات منعاً للتصعيد المفتوح، أنّ عليهم أن يمارسوا ضغوطهم النافذة والفاعلة عليه لوضع حد لتهوِّره وسوء تقديره للموقف.



وشدّد فياض على أنّ الأهمّ هو اتخاذ إجراءات ملموسة لإيقاف الحرب على غزة التي من شأنها أن تعيد الأوضاع إلى مجاريها على مستوى كل الساحات إقليمياً.



