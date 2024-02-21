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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 18:59

الشيخ نعيم قاسم يكشف عن مكالمة بين بايدن ونتنياهو بخصوص لبنان

الشيخ نعيم قاسم يكشف عن مكالمة بين بايدن ونتنياهو بخصوص لبنان
وفي كلمة له، قال الشيخ نعيم قاسم: "قدمنا المساندة لغزة بما يدعم ويربك العدو ويحقق الأهداف الممكنة في ظل هذه المعركة القائمة، وفي آن معا دفعنا عن لبنان ما هو أعظم".

وأضاف قاسم: "لعلكم اطلعتم بعد 4 أيام من 7 أكتوبر بأنه جرت مكالمة طويلة بين بايدن ونتنياهو محورها بأن إسرائيل تريد أن تخوض الحرب بشكل مفاجئ على لبنان وأمريكا تعترض من أجل إسرائيل.. من هنا مبادرتنا إلى مساندة غزة جعلنا في حالة حضور، ولا نتفاجأ بأي عدوان يمكن أن يقوم به العدو".

واستطرد: "وجودنا في المواجهة هو الذي يردع العدو، ودبلوماسية الغرب تريد تعطيل قوتنا في إزعاج إسرائيل وإرباك إسرائيل لتحقيق الأمن الإسرائيلي ولا تعمل لإيقاف الحرب على غزة التي كانت السبب وراء كل هذه المساندة التي حصلت في المحور".

وتابع نائب نصر الله: "إلى الآن، أسقف المواجهة مع جبهة لبنان محدودة، ولكن عندما يتجاوز العدو إلى سقف أعلى سيكون سقفنا أعلى من سقفه، وبالتالي لن نتراجع في الميدان بل سنجعل أي تطور مرتبط بالميدان وبالمواجهة.. على قاعدة أننا في موقع الردع للعدو الإسرائلي والرفض لمخططاته والأمل بالنصر إن شاء الله تعالى".
رقم : 1117706
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