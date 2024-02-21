استطلاع: معظم الإسرائيليين يعتقدون أن "النصر المطلق" غير ممكن في غزة

واوضح معهد الديموقراطية الإسرائيلي للأبحاث إن 38,3 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن هناك احتمالا "كبيرا جدا" أو "كبيرا إلى حد ما" لتحقيق "نصر مطلق" مع نهاية الحرب. ويرى نحو 55,3 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن هناك "احتمالا ضئيلا إلى حد ما" أو "ضئيلا جدا" للنصر. ووجد الاستطلاع أن ما يزيد عن ستة في المئة بقليل من المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 612 لم يأخذوا قرارا بعد.



وحول ما إذا كانوا يؤيدون موافقة إسرائيل "من حيث المبدأ على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح" أبدى 55,4 في المئة من المستطلعين معارضتهم ذلك إلى حد ما أو بشدة، في حين أيد ذلك بقوة أو إلى حدا ما، 37,4 في المئة.



وكرر نتانياهو مرارا بأن إسرائيل ستواصل حربها على قطاع غزة حتى طرد حماس من الحكم وجعلها غير قادرة على تشكيل تهديد عسكري للدولة العبرية، وإطلاق سراح الاسرى في قطاع غزة.



ويواجه إصرار نتانياهو الاستمرار في الحرب ضغوطا دولية لدفعه للامتناع عن شن عملية برية في رفح جنوب قطاع غزة حيث نزح نحو 1,4 مليون فلسطيني.