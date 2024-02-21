الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 22:25

مزاعم للاحتلال عن محاولة اغتيال 'أفيخاي أدرعي'!

مزاعم للاحتلال عن محاولة اغتيال
وبحسب موقع "أخبار إسرائيل الوطنية"، "كشف أحمد زيدات (24 عاما) عن نواياه هذه أثناء التحقيق معه، شاهد زيدات، الذي كان يعمل في رعنانا بشكل غير قانوني، أفيخاي أدرعي في أحد مطاعم المدينة وبدأ بمراقبته حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر".

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن أحمد زيدات أثناء التحقيق معه قوله: "أردت تنفيذ هجوم نوعي.. صادفت أدرعي وتبعته أردت الهجوم عليه لكن لم أكن أحمل سكينا. وفي وقت لاحق وصلت إلى نفس المكان في محاولة لتحديد مكانه مسلحا بسكين - لكن لم أجده".

وفي 15 يناير الماضي، أفادت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بمقتل شخص وإصابة 16 آخرين 3 منهم بحالة حرجة في حوادث طعن ودهس في رعنانا وسط فلسطين المحتلة.

ولاحقا قالت الشرطة الاسرائيلية، إنه "يتم الحديث عن عملية دهس قام خلالها مشتبه به بسيارة مسروقة بدهس عدد من الإسرائيليين، حيث تم نقل 13 مصابا للمستشفيات".

يجري الحديث عن عملية متدحرجة استبدل خلالها المنفذ 3 سيارات، مشيرة إلى أن منفذي العملية هما أحمد ومحمود زيدات الخليل وهما رهن الاعتقال.
رقم : 1117740
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
20 شباط 2024
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
20 شباط 2024
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
20 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
20 شباط 2024
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
القاهرة تنفي مزاعم الكيان الصهيوني.. لا دور لمصر في مخطط إبادة رفح
20 شباط 2024
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
كارثة في غزة و فيتو أمريكي ضد مشروع قرار جزائري لوقف إطلاق النار يلوح في الأفق
20 شباط 2024
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
قائد الثورة الاسلامية: الشعب الايراني اظهر اعتزازه بالثورة الاسلامية أمام العالم في ذكرى انتصار الثورة
19 شباط 2024
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
حزب الله يقرر الثأر لدماء الشهداء المدنيين
19 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه