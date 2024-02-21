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الأربعاء 21 شباط 2024 ساعة 22:35

المحكمة العليا في اسرائيل ترفض التماسا ضد تعيين بن غفير وزيرا

المحكمة العليا في اسرائيل ترفض التماسا ضد تعيين بن غفير وزيرا
ووجهت المحكمة انتقادات لأداء بن غفير، رغم رفضها الالتماس. وقال القاضي يتسحاق عَميت أن تصريحات بن غفير من شأنها المس بثقة الجمهور بالسلطات، وخاصة كونه يتولى وزارة الأمن القومي. وأضاف عميت أنه ليس بالإمكان تجاهل ماضي بن غفير الجنائي في مجال النظام العام وتصريحاته التي طالب المدعون إلغاء تعيينه بسببها.

إلا أن عميت كتب في قراره أن "لرئيس الحكومة صلاحية دراسة اعتباراته السياسية، الائتلافية والحزبية في إطار قراره تعيين شخص في منصب وزير في حكومته. وترجيح رئيس الحكومة رأيه بشكل واسع بالنسبة لتعيين وزراء ينتج من الواقع السياسي ومن أنه ملزم بدراسة اعتبارات سياسية إلى جانب أمور أخرى". واعتبر أن أمام رئيس الحكومة تشكيلة واسعة من التعيينات المحتملة "وبضمنها تلك التي تصطدم مه هدف طهارة اليدين وثقة الجمهور المطلوبة".

ولفت عميت إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو منح وزنا كبيرا لاعتبارات سياسية بتعيين بن غفير وزيرا، وبضمنها رغبته بالحفاظ على استقرار سياسي بعد خمس جولات انتخابية خلال فترة قصيرة.
رقم : 1117743
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