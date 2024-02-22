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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 09:26

البرغوثي يطالب الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن قطاع غزة

البرغوثي يطالب الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن قطاع غزة
وأكد البرغوثي في تصريحاتٍ إعلامية على أنّ الدول العربية والإسلامية إن دعت المنظمات الإنسانية الدولية للمشاركة في هذه القافلة فإنها ستشارك فيها وستحرج الكيان الصهيوني الذي لن يستطيع قصف مثل هذه القافلة أو إيقافها.

وقال البرغوثي: نحن اليوم أمام مجاعة حقيقية ويمكن أن تقوم الدول بمثل هذه المبادرة لأنها اليوم أكثر إلحاحا، ويجب على الدول تحدّي إسرائيل التي ليس لها الحق في إغلاق المعبر.

وأكد أنّ "إسرائيل وصلت لمرحلة من الوقاحة أنها تعتدي على كل من يعلي صوته بالدفاع عن الحق، فهاجموا الرئيس البرازيلي وهاجموا منظمة الصحة العالمية وهاجموا غوتيريش".

من هم أصدقاء فلسطين؟
وقال البرغوثي: "هذه المعركة أحدثت فرزًا كبيرًا لنعرف من هم أصدقاء فلسطين، ومن هم أعداؤها، من ساندها ومن خذلها!".

وأضاف أنه "من المؤسف أن تحيط بغزة 4 دول عربية لا تسطيع أي منها إدخال طعام أو دواء أو ماء للقطاع!".

وشدد البرغوثي على أنه يجب على برنامج الغذاء العالمي أن يقوم بالضغط على الدول لإدخال الطعام لغزة وتفادي المجاعة المرتقبة في القطاع.

دعوات لتنفيذ المبادرة
وطالبت نخبٌ سياسيةٌ وإعلاميةٌ بضرورة تنفيذ مثل هذه المبادرة في ظل الحصار الخانق الذي أدى لحصول مجاعة حقيقية في قطاع غزة، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلاً من هذا النوع، لإحراج دولة الاحتلال وتحديها.
مصدر : وكالات
رقم : 1117806
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