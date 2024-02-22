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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 09:46

55 مليار دولار، تجاره ايران مع 15 بلدا جارا خلال العام الجاري

55 مليار دولار، تجاره ايران مع 15 بلدا جارا خلال العام الجاري
واضاف ان قيمة الصادرات من مجمل التجارة الخارجية الايرانية خلال هذه الفترة، بلغت 25 مليارا و 844 مليون دولار فيما بلغت قيمة الورادات 29 مليارا و 431 مليون دولار.

وتابع ان حجم الصادرات الايرانية الى 7 بلدان جارة قد ازداد والى 8 بلدان جارة اخرى انخفض. اذ ان الصادرات الايرانية الى كل من العراق وتركيا وجمهورية اذربيجان وتركمانستان وارمينيا والكويت وقطر والعربية السعودية، شهدت انخفاضا اما الصادرات الى كل من الامارات العربية المتحدة وباكستان وافغانستان وسلطنة عمان وروسيا وكازاخستان والبحرين، شهدت ارتفاعا.

واوضح رئيس مصلحة الجمارك الايرانية ان الواردات من البحرين وكازاخستان وباكستان والكويت شهدت خلال هذه الفترة تراجعا فيما ازدادت الواردات من كل من ارمينيا والعراق وتركمانستان وقطر وروسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 1117812
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