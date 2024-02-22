حماس: قرار الكنيست هو استمرار لنهج الكيان المتنكر لحقوق شعبنا

وأكدت في تصريح، أنّ هذا التصويت يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبارٍ حقيقيٍ لرفض إملاءات الاحتلال الصهيوني، وقراراته الباطلة في أصلها، والهادفة لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس بايدن.



وشددت الحركة على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطواتٍ عملية لدعم حق شعبنا في تقرير مصيره، والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



واستُشهد 118 مواطنًا وأصيب 163 آخرون جراء قصف الاحتلال واستهدافه للمواطنين بالرصاص الحي في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدً و163 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



وبهذا ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29313 شهيدًا و69333 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.