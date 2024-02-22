الخارجية الأمريكية: هدية بوتين لكيم جونغ أون تنتهك عقوبات مجلس الأمن الدولي

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء: قرارات مجلس الأمن الدولي تتطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض حظر على توريد المركبات والسيارات الفاخرة إلى جمهورية كوريا الشمالية، بالتالي ما حدث يعني أن روسيا انتهكت مرة أخرى قرارات مجلس الأمن الدولي، التي وافقت عليها سابقا.



وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن بوتين أهدى كيم جونغ أون سيارة روسية الصنع. كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن زعيم كوريا الشمالية تلقى سيارة أوروس.



بذلك يكون كيم جونغ أون هو أول زعيم يحصل على سيارة روسية فاخرة من ماركة "أوروس" كهدية. في الواقع توجد سيارة من هذه الماركة في أسطول سيارات الرئاسة التركمانستانية، ولكنهم حصلوا عليها على أساس تجاري.