حماس: تصويت الكنيست ضد ‘‘دولة فلسطينية‘‘ استمرار لنهج الكيان المتنكر لحقوق شعبنا

وأكدت أنّ هذا التصويت يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبارٍ حقيقيٍ لرفض إملاءات الاحتلال الصهيوني، وقراراته الباطلة في أصلها، والهادفة لطمس القضية الفلسطينية عبر الاستمرار في حرب الإبادة التي تتم برعاية ودعم من إدارة الرئيس بايدن.



وشددت الحركة على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطواتٍ عملية لدعم حق شعبنا في تقرير مصيره، والاعتراف بدولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس



واستُشهد 118 مواطنًا وأصيب 163 آخرون جراء قصف الاحتلال واستهدافه للمواطنين بالرصاص الحي في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.