السيد رئیسي : الشرف كله يقف امام الشرّ في غزة

واضاف "اية الله رئیسي"، في كلمته مساء الأربعاء، خلال حفل ختام الدورة الـ 40 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم في طهران : واجب علينا تكريم قراء القرآن، واليوم واجب على قراء القرآن الكريم ايضا، الترويج للمصحف الشريف وتوعية الراي العام بنور القران.



وتابع مخاطبا المشاركين في المسابقة : يا قراء القرآن إن واجبكم ثقيل، فالاستنارة بآيات القرآن واجب؛ مبينا ان القرآن يربي الانسان والمجتمع، ويستطيع بناء الحضارة الانسانية.



وأوضح : إن الشيء المفقود في العالم اليوم هو القرآن. إن ما ضاع اليوم في العالم هو الإنسانية مع القرآن وآيات القرآن والنبي وأهل البيت (ع) الذين هم المفسرون للقرآن.



وأضاف : لو كانت جميع الدول الإسلامية تتحرك في ظل القرآن اليوم، وتعادي الظالمين وتتود للأصدقاء، فهل كان يجرؤ الکیان الصهيوني على ارتكاب مذبحة بهذه الطريقة في غزة المظلومة والقوية؟!



وتابع رئيسي : اليوم امريكا تشكل محور الشر كله، لو أن الدول الإسلامية اتبعت القرآن وتعاليم الرسول الكريم (ص)، لما تجرات أمريكا على تكرار استخدام حق النقض ضد قرارات متعددة؟ ولما كانت قادرة على اقتراف مثل هذه المجازر.



وخلص الى القول : ان الحل يكمن في العودة إلى تعاليم القرآن الكريم، لتكوين أمة إسلامية محورها القرآن وسنة النبي (ص) وأهل البيت (ع).