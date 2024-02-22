وزير النفط: تفجير خطوط أنابيب الغاز في البلاد مؤامرة صهيونية تم إحباطها

وعلى هامش اجتماع الحكومة يوم الاربعاء،صرح وزير النفط بأن انفجار خطوط أنابيب الغاز الاسبوع الماضي في البلاد مؤامرة صهيونية لم تؤت ثمارها وتم احباطها.



واضاف وزير النفط بأنه لم يحدث انقطاع للغاز في أي مكان في ايران عقب هذا الحادث، مشيرا الى انه وفي أقصر وقت ممكن، تم إصلاح وتشغيل خطوط أنابيب الغاز التي كان معظمها في مناطق جبلية و وعرة.



واشار اوجي الى ان العدو كان ينوي قطع الغاز المنزلي عن محافظات كبيرة لإثارة المشاكل لدى الناس، لكن بفضل الله وجهود خبراء الصناعة النفطية تم تحييد هذا العمل الخبيث واحباط مؤامرة العدو.