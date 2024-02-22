اللواء سلامي: الانتخابات التشريعية، مصيرية والشعب سيخيب أمل الاعداء ثانية

ودعا سلامي في تصريحات ادلى بها اليوم الخميس للصحفيين ابناء الشعب للمشاركة في الانتخابات المصيرية المقبلة.



واكد ان جميع المؤسسات والأركان الاساسية والضرورية للبلاد تشكلت على قاعدة جماهيرية وان المشاركة الجماهيرية العالية في الانتخابات مؤشر على النشاط السياسي في البلاد.



ومضى يقول ان تواجد الشعب في الساحة يدفع بالاعداء لمراجعة حساباتهم، وان يبتعدوا عن أواهمهم وأحلامهم الباطلة.



واستطرد القائد العام للحرس الثوري يقول ان التقدم الهائل الذي حققته ايران في زمن العقوبات، يعني اننا تمكنا في زمن العقوبات من تسجيل انجازات كبيرة ورائعة للبلاد موضحا ان الانتخابات لها فوائد كهذه.



