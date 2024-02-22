مناصرو فلسطين لهيلاري كلينتون: أنتي مجرمة حرب ومنافقة

وأثارت هيلاري كلينتون غضب المناصرين لفلسطين خلال كلمتها خلال فعالية "السينما لأجل السلام" خلال إجابتها على سؤال ما إذا كانت مصدومة من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة، بالقول: "بالطبع لست مصدومة لأن هذا ما يحدث في الحروب".



وعبرت عن انحيازها المتواصل لكيان الصهيوني رغم إجرامه بحق غزة عبر القول: أنّ "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها"، وهذه الجملة دفعت إحدى المشاركات في الفعالية إلى مواجهة "كلينتون" قائلةً لها: "إسرائيل لا تدافع عن نفسها، بل إنها الإبادة الجماعية التي تمولونها، ومن ثم تتحدثين عن حقوق المرأة، هل أنت جادة، عن أي حقوق امرأة تتحدثين".



وبحسب مقاطع متداولة على مواقع التواصل فإن رجال الأمن حاولوا إسكات الشابة وإخراجها من القاعة، إلا أنها استرسلت في حديثها: "هذه إبادة جماعية ترتكبها الولايات المتحدة، والآن تتحدثين عن السينما من أجل السلام، نحن نشاهد سينما الإبادة الجماعية.. فلسطين حرة".



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فصرخ أحد المشاركين: "تتحدثين عن عمليات القتل خارج كوكب الأرض، لقد كنتم مسؤولين عن قتل مئات الباكستانيين.. أنتم مسؤولون عن الحروب في أفغانستان والعراق، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، أنت مجرمة حرب، أنت منافقة.. عار عليك، عليكم جميعًا".



وبينما كانت هيلاري كلينتون تصف عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي بأنها "أكبر خسارة في الأرواح من الشعب اليهودي منذ الهولوكوست"، قاطعها أحد المشاركين قائلًا: "كيف تجرئين عن الحديث عن حقوق الإنسان بينما يقتل الفلسطينيون، باسم حماية حقوق الإنسان".



وأضاف: "كل ما يهمك هم اليهود العنصريون، كل ما يهمك هو التفوق، عار عليك، عار عليك.. فلتسقط الإمبريالية سواءً بالشرق أو الغرب، فلسطين حرة"، وظل الشاب يصرخ بهذه الكلمات بأعلى صوته في القاعة، فيما حاول رجال الأمن إخراجه.