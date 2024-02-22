حماس تبارك عملية القدس: رد طبيعي على مجازر الاحتلال

وقالت حماس في بيان صحفي: إن شعبنا سيواصل مقاومة الاحتلال في ربوع بلادنا فلسطين حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقه الوطنية كاملة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



وشددت على أن تغوّل الاحتلال في القدس وتخطيطه لمنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، لن يحقق له أمنا، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه حقاً في مسجدنا الأقصى المبارك الذي سيبقى إسلامياً خالصاً رغم أنف الاحتلال.



ودعت شبابنا الثائر وأحرار شعبنا الفلسطيني المرابط إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه في كافة ربوع الوطن وفي مدينة القدس التي دونها الدماء، وليعلم الاحتلال بأننا شعب لا ينام على الظلم حتى زواله بإذن الله.



قتل جندي “إسرائيلي” وأصيب 8 آخرون بينهم 2 بحالة خطيرة، صباح اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار فدائية على مفترق طرق قرب بلدة الزعيّم شرقي القدس المحتلة، .



وأكدت وسائل إعلام عبرية مقتل أحد الجنود، وأن حالة اثنين من المصابين حرجة.



ونفذ ثلاثة شبان عملية إطلاق النار شرقي القدس المحتلة، قبل الإعلان عن استشهادهم.



ووفق حرية نيوز؛ فإن منفذي العملية الأبطال، هم: محمد وكاظم زواهرة من قرية التعامرة شرق بيت لحم، وأحمد الوحش من زعترة جنوب بيت لحم.