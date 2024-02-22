الحرب والمرض قد يقتلان 85 ألفا من سكان غزة خلال 6 أشهر

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن باحثين من جامعة جونز هوبكنز ومدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة وضعوا ثلاثة سيناريوهات لمحاولة فهم العدد المحتمل للشهداء في هذا الصراع مستقبلا.



واشارت الصحيفة انه بافتراض عدم حدوث تصعيد أو تغيير في المستوى الحالي للعدوان على غزة ولوصول المساعدات الإنسانية، يمكن استشهاد 58260 شخصا بالقطاع خلال 6 أشهر.



ويمكن أن يرتفع العدد إلى 66720 شخصا، إذا تفشت أمراض معدية مثل الكوليرا، في الأسابيع المقبلة.



وفي أفضل الاحتمالات الثلاثة التي توقعها فريق البحث بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار مع عدم تفشي الأمراض المعدية، يمكن أن يستشهد 6500 شخص آخر في غزة، خلال الأشهر الستة المقبلة كنتيجة مباشرة لاستمرار العدوان الصهيوني.



وقال أستاذ علم الأوبئة والصحة الدولية في كلية لندن للصحة، الدكتور فرانشيسكو تشيتشي: "هذه ليست رسالة أو مناصرة سياسية، أردنا ببساطة أن نضع هذه المعطيات في مقدمة أذهان الناس وعلى مكاتب صناع القرار، حتى يمكن القول بعد ذلك إنه عندما تم اتخاذ قرارات، كانت هناك أدلة متاحة، بشأن تأثير الحرب على الأرواح".



وقام الدكتور تشيتشي وزملاؤه بتقدير عدد الوفيات المتوقع، بناء على البيانات الصحية التي كانت متاحة في غزة قبل 7 اكتوبر ومن تلك التي تم جمعها خلال أكثر من أربعة أشهر من العدوان.



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 139 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيدا و132 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 29410 شهيد و 69465 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.