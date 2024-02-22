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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 13:33

القدس الدولية: ندعو إلى النفير العام لفكّ الحصار عن الأقصى

القدس الدولية: ندعو إلى النفير العام لفكّ الحصار عن الأقصى
وقالت مؤسسة القدس انّ سلطات الاحتلال الصهيوني تعتزم فرض قيود مشدَّدة على المصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المقبل، وستشمل هذه القيود الفلسطينيين من القدس، والضفة الغربية، والمناطق المحتلة عام 1948، وتصل إلى حدِّ المنع الكامل من دخول المسجد الأقصى للفئات التي تشكِّل الغالبية العظمى من المصلين في المسجد الأقصى.

وشددت على أنّ هذا الاستهداف الصهيوني الجديد يأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تشنُّها حكومة المتطرفين الصهاينة برئاسة نتنياهو على المسجد الأقصى؛ بهدف فرض واقع جديد يتحوَّل فيه الوجود الإسلامي في الأقصى إلى طارئ وهزيل ومقيَّد، مقابل تحويل وجود المستوطنين اليهود فيه إلى دائم وكثيف وبلا قيود.
مصدر : وكالات
رقم : 1117853
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