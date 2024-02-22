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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 15:10
الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على قرية بوبيدا في شرق أوكرانيا
واوضحت في بيان، أن "على جبهة دونيتسك، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية قرية بوبيدا وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1117867
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