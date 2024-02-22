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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 15:25

سفارة أوكرانيا: الكرملين غير مهتم بالتوصل لاتفاق سلام وقد يكون 2024 عامًا صعبًا بالمعركة

سفارة أوكرانيا: الكرملين غير مهتم بالتوصل لاتفاق سلام وقد يكون 2024 عامًا صعبًا بالمعركة
واعتبرت أنّه "أصبح من الواضح الآن أن الكرملين غير مهتم بالتوصل إلى اتفاق سلام، لأن أهدافه الاستراتيجية لم تتغير وتهدف الآن إلى الإخضاع الكامل لأوكرانيا بأكملها، وليس احتلال جزء من أراضيها"، مضيفة "من المرجح أن يكون عام 2024 عاماً صعباً على ساحة المعركة في أوكرانيا، وهو اختبار للقوة، وسوف تطال عواقبه ما هو أبعد من النضال البطولي الذي تخوضه البلاد من أجل حريتها واستقلالها".

وشددت على أنّه "يعتمد التنبؤ بالنسبة لأوكرانيا إلى حد كبير على مستقبل المساعدات الغربية، ولكن حتى لو استمرت، فمن المرجح أن تتحول الحرب إلى حرب استنزاف لفترة طويلة، ما لم يحدث انهيار في إرادة روسيا للقتال أو انقلاب في موسكو. وعلى هذا فإن نجاح أوكرانيا سوف يتطلب الصبر لخوض حرب طويلة وصعبة من جانب أوكرانيا وشركائها الغربيين".
رقم : 1117871
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