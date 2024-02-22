الصفحة الرئيسية
0
الخميس 22 شباط 2024 ساعة 15:33

ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية: حل الدولتين يتآكل والمقاومة المسلحة حق للشعوب المُستَعمرة

ممثل الصين أمام محكمة العدل الدولية: حل الدولتين يتآكل والمقاومة المسلحة حق للشعوب المُستَعمرة
ولفت إلى أنّ "حل الدولتين آخذ بالتآكل بسبب الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى "أننا ندرك أن للمحكمة القدرة والاختصاص للنظر في القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل خلال احتلالها قوّضت على نحوٍ خطر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وشدد ممثل الصين، على أنّ "حق الفلسطينيين في تقرير المصير تكفله المواثيق الدولية ولهذا الشعب الحق في الانخراط بأي نضال لتحصيل هذا الحق".

وفي 20 شباط الحالي، بدأت جلسة محكمة العدل الدولية حول العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وتأتي هذه الجلسات بعد اعتماد الجمعيّة العامة التابعة للأمم المتحدة قراراً في نهاية عام 2022، طلبت بموجبه من محكمة العدل الدولية، عملًا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى (رأياً استشارياً) بشأن مسألتين، والأولى: "ما هي الآثار القانونيّة الناشئة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينيّة المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزيّة في هذا الشأن".

أما المسألة الثانية، فتتعلق بكيفية تأثير السياسات الإسرائيلية وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونيّة المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
رقم : 1117874
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
قائد الثورة الاسلامية: العالم الاسلامي سيشهد زوال الغدة السرطانية الصهيونية
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
22 شباط 2024
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
22 شباط 2024
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
22 شباط 2024
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
21 شباط 2024
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
جلسات العدل الدولية.. الكيان تحت وطأة الضغوط
21 شباط 2024
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
مؤامرة صهيونية ضد المسجد الأقصى.. هل تنجح؟
21 شباط 2024
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
"إسرائيل" والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
21 شباط 2024
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
فصل جديد من انتهاك القانون الدولي ..كيان الاحتلال يعذب و ينكل بالأسرى داخل سجونه
20 شباط 2024
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
الأسلحة الإيرانية الرخيصة والمتطورة تغيّر المعادلة الأمنية في الشرق الأوسط
20 شباط 2024
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
اوليانوف: لا يوجد بديل للاتفاق النووي
20 شباط 2024
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
مصير اتفاق كامب ديفيد للسلام في ظل تصاعد التوتر بين مصر و"إسرائيل"
20 شباط 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
‘‘إسرائيل‘‘ والتهجم على محكمة العدل الدولية.. نتنياهو في حالة ذعر
المقاطعة الاقتصادية... كيف ساهمت في فضح الكيان الصهيوني وتجريد داعميه؟
جرائم اغتصاب و إعدام النساء ..دليل إضافي على جريمة الإبادة و التطهير العرقي في غزة
تحرك غير متوقع للإمارات تمهيداً لخروج أمريكا من المنطقة؟!