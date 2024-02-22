أميرعبداللهيان: نؤكد ضرورة وقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة

وصرح حسين أميرعبد اللهيان في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المجري مساء اليوم: شهدنا اليوم عقد اجتماع للجان الاقتصادية المشتركة بين البلدين في قطاعين.



وأضاف: تم صباح اليوم خلال اجتماع اللجنة المشتركة تبادل كافة أوجه التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة وإدارة المياه والصناعة وتبادل الطلاب والسياحة.



وصرح وزير الخارجية: التعاون الثنائي والعلاقات بين البلدين، تسير على الطريق الصحيح وإلى الأمام في كافة الجوانب.



وأضاف: في سياق مباحثات اليوم، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتأكيد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن، ناقشنا بعض القضايا الإقليمية والدولية، وبطبيعة الحال، فإن أحد المواضيع التي يركز عليها العالم هو منح الفلسطينيين حقوقهم الشرعية.



وأضاف أمير عبداللهيان: نؤكد على الحلول السياسية، مع التركيز على قرارات الأمم المتحدة والتركيز على ضرورة توفير ومنح الشعب في غزة لحقوقه ووقف الإبادة الجماعية بحقهم.



وذكر: كما جرت مباحثات صريحة وودية بشأن مبادئ دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين، كما طلبت من زميلي أن تستخدم المجر كافة إمكاناتها لوقف الحرب وإعادة المنطقة إلى الأمن المستقر.



وقال وزير الخارجية: تحدثنا أيضًا عن أوكرانيا وشددنا على إنهاء الأزمة في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، ومرة أخرى أنفي بشدة الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ضد إيران فيما يتعلق باستخدام روسيا للأسلحة الإيرانية ضد أوكرانيا.



وقال: أيضاً، بتاريخ 11 نوفمبر 2022، تمت الموافقة على قرار بأغلبية الأصوات، وطالبت الجمعية بإجراء تصويت استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن عواقب الانتهاك المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأعلن الممثل الإيراني اليوم في لاهاي المواقف. وأعلنا أن إيران تصر على الاعتراف باحتلال الأراضي الفلسطينية.



واضاف عبد اللهيان: توسيع نطاق الحرب إلى اليمن خطأ استراتيجي، وسيكون لليمنيين مواقف حاسمة.



ومن المقرر أن وزير الخارجية المجري أن يجري مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.

