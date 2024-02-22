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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 18:05

السيد الحوثي: موقفنا أوقف 40% من حركة العدو التجارية البحرية وعملياتنا ضد السفن مستمرة ومتصاعدة

السيد الحوثي: موقفنا أوقف 40% من حركة العدو التجارية البحرية وعملياتنا ضد السفن مستمرة ومتصاعدة
وأشار الحوثي، الى أن "عرفنا جدية البعض في مواقف تافهة عندما تحركوا فيها باهتمام كبير واتخذوا إجراءات متنوعة من المقاطعة إلى الحروب، ومع حجم المأساة والظلم والإجرام فهناك فشل للعدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المعلنة ومن أبرزها استعادة أسراه".

وسأل "لماذا لا تحاول كبريات الدول العربية أن تتحرك في دور مشرف وإيجابي ولو في الملف الإنساني بإيصال الطعام والغذاء والدواء لأهالي غزة"، معتبراً أن "همجية العدو واستهدافه الشامل للشعب الفلسطيني لم تنفعه ولم يحصل على صورة نصر".

وكشف أن "غارات العدوان الأميركي البريطاني على اليمن والقصف الصاروخي من البحر بلغت 278 ورغم ذلك فشلت في تدمير القدرات اليمنية والحد من تأثيرها، والعدو لم يتمكن أن يوفر للسفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي الأمن وفرصة العبور"، مؤكداً أن "الموقف البحري أوقف 40% من حركة العدو التجارية البحرية، وأثر عليه في انكماش اقتصاده وتراجع صادراته ووارداته".
رقم : 1117890
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