تهديد مصري موجه لبني غانتس: هذه المنطقة خط أحمر!

وأضاف أن البيانات المصرية الرسمية تحذر من اجتياح مدينة رفح بريا واعتبرت ذلك خطا أحمر.



وأوضح أن مصر لوحت ولا تزال تلوح، بأنها تملك ما تملك للدفاع عن أمنها القومي وعن القضية الفلسطينية معا.



ولفت إلى أن ما صرح به غانتس يدخل ضمن ترسانة الأكاذيب الإسرائيلية التي ينطق بها القادة الإسرائيليون.



وقال إن بيانات الهيئة لا تمثل آراء شخصية ولكن تمثل كيانات الدولة، مبينا أن معظم البيانات الصادرة ترد على شائعات وأكاذيب المسؤولين الإسرائيليين.



وأضاف رشوان خلال حواره لبرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر المذاع على قناة إم بى سي مصر، أن الهيئة العامة للاستعلامات ترد وتدافع عن الدولة المصرية في ظروف معينة.



وأوضح أن الهدف من بيانات الهيئة العامة للاستعلامات هو وضع الأمور في سياقها وعدم خلق أزمات، منوها أن الخارجية المصرية كانت ترفض التهجير أو التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الموقف المصري من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية للجميع.



وقال رئيس هيئة الاستعلامات، إن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة دون التنسيق مع الكيان سيتم قصفها.



ونوه بأن الشعب المصري لديه أحساس قوى بأن الكيان الإسرائيلي يمثل خطرا، متابعا: لا يوجد دولة عربية عدا فلسطين دخلت حروب مع الكيان أكثر من مصر.



وأضاف أن موقف مصر من الحرب ضد غزة واضح منذ البداية، منوها بأن مصر لم تتعرض لأي نقد من قبل فصائل السلطة الفلسطينية.