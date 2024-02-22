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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 21:03

دخول مساعدات ماليزية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد اتصال هاتفي بين أنور إبراهيم والسيسي

دخول مساعدات ماليزية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بعد اتصال هاتفي بين أنور إبراهيم والسيسي
يأتي ذلك في الوقت الذي قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي، إن السيسي أشاد في المكالمة الهاتفية مع أنور إبراهيم بحرص ماليزيا على المشاركة في تقديم المساعدات الإغاثية إلى أهالي القطاع.

كما أشار فهمي إلى أن السيسي وإبراهيم توافقا على التشديد على خطورة أي تحركات عسكرية إضافية في قطاع غزة، في إشارة لنية الاحتلال اقتحام مدينة رفح، وذلك لما سيكون لها من عواقب كارثية على المأساة الإنسانية في غزة. 

كما أكدا خلال الاتصال أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية والسياسية تجاه الدفع بجدية نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل حل الدولتين، بحيث يمكن تجنب زيادة عوامل التوتر واتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمزيد من التقارب، خاصة على صعيد زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بالإضافة إلى مجالات التعاون الثقافي والتبادل التعليمي، وذلك في ضوء العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين.
رقم : 1117922
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