وزير الجيش الإسرائيلي: الحكومة ستمنح “تفويضاً أوسع” لوفدها المفاوض لتبادل الأسرى

هيئة البث الإسرائيلية، نقلت عن غالانت قوله لكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، خلال لقائه في تل أبيب: "سنمنح الوفد المفاوض تفويضاً أوسع من أجل إطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وفي الوقت نفسه سنعزّز توسيع العملية البرية في غزة".



فيما لم تفصح الهيئة عن فحوى التفويض الذي سيتم منحه للوفد الإسرائيلي المفاوض.



ويرأس مدير المخابرات الإسرائيلية "الموساد" ديفيد بارنياع وفد تل أبيب إلى المفاوضات التي تشارك فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.



ووصل ماكغورك إسرائيل الخميس، بعد زيارة إلى مصر لبحث سبل دفع صفقة جديدة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين ووقف إطلاق نار مطول في غزة، فيما لم تنشر الولايات المتحدة أو إسرائيل جدولاً زمنياً لزيارة المبعوث الأمريكي.

