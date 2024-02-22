إيران: الاستفتاء الوطني السبيل القانوني الوحيد لتقرير مصير الشعب الفلسطيني

جاء ذلك في البيان الشفهي للجمهورية الإيرانية والذي تلاه نجفي بوصفه ممثلا لإيران، في اجتماع محكمة العدل الدولية للبت شفهيا بمطلب النظرية الاستشارية للجمعية العامة للامم المتحدة حول التبعات الحقوقية الناتجة عن سياسات وأداء الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.



وأعرب نجفي في كلمته عن أمله في أن تهيئ محكمة العدل الدولية من خلال رأيها العادل، الأرضية لإنقاذ أرواح الألوف من الأطفال والنساء الأبرياء وتسهم في وقف الاحتلال طويل الأمد وغير القانوني لأرض فلسطين من أجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني الذي حرم لعشرات السنين من حقه في تقرير مصيره بنفسه.



وشرح المواضيع الثلاثة المتمثلة في "اختصاص المحكمة للنظر في المطلب النظري الاستشاري للجمعية العامة" و "مخالفات الكيان الإسرائيلي لا سيما انتهاك القاعدة الشاملة لحق تقرير مصير الفلسطينيين من خلال الاحتلال طويل الأمد لفلسطين وتغيير التركيبة السكانية للفلسطينين وتغيير ماهية وواقع مدينة القدس المقدسة..." و "التزامات سائر الحكومات والأمم المتحدة لعدم التعاون مع إسرائيل وعدم الاعتراف بالواقع الناجم عن انتهاك القواعد الشاملة للحقوق الدولية من قبل إسرائيل ووضع نهاية عاجلة ومن دون قيد او شرط للاعمال الخلافية للكيان الصهيوني" من وجهة النظر الحقوقية.



وأشار نجفي إلى احتلال فلسطين من قبل الكيان الإسرائيلي بوصفه أطول احتلال عسكري قائم لحد الآن معلنا أن الاحتلال طويل الأمد يؤكد أن الكيان المحتل للقدس ومن خلال انتهاك مبدأ منع الاستيلاء على الأرض باللجوء إلى القوة، ينوي جعل الاحتلال دائما وطالما لا يتم وضع نهاية للاحتلال، فإن حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني سيظل يُتهك.



وتابع أن إسرائيل ومن خلال نقل جزء من سكانها إلى الأراضي المحتلة وطرد الفلسطينيين وأحد أبشع نماذجها اشتهر بـ"يوم النكبة" تعتزم تدمير الشعب الفلسطيني وعناصر هويته وثقافته بهدف حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير.



وأكد ممثل إيران أن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الضمير والكرامة الإنسانية للفلسطينيين مؤشر على الإجراءت التمييزية وممارسة الأبارتايد في الأرض المحتلة وهو ما يعد انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



وأشار مساعد وزارة الخارجية الإيرانية إلى ما يجري في قطاع غزة، حيث حسبما يقول أحد المصادر "إن الجيش الإسرائيلي يقتل ما معدله 250 فلسطينيا يوميا وإن خسائر ذلك هي أكثر بكثير من سائر الصراعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة" قائلا إن هكذا تعاون يكتسي أهمية خاصة.



وأشار نجفي في الختام إلى عدم تغير الموقف القديم للجمهورية الإسلامية الإيرانية من القضية الفلسطينية ليؤكد أن الجمهورية الإسلامية ترى أن السبيل القانوني والتطبيقي والديمقراطي والعادل الوحيد لإرساء الحق الذاتي لتقرير مصير الشعب الفلسطيني، يتمثل في إجراء استفتاء وطني وشامل في فلسطين.