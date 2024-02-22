إيران تبلغ السفير الكويتي في طهران احتجاجها بشأن حقل آرش

وإلتقى محمد علي بك مساعد وزير الخارجية الإيراني، والمدير العام لشؤون الخليج الفارسي بوزارة الخارجية، اليوم الخميس، مع السفير الكويتي لدى طهران، بدر المنيخ، وأبلغه احتجاج إيران واستيائها من هذا النهج.



وأشار علي بك في اللقاء إلى تاريخ المحادثات بين البلدين قائلا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن أن الاتفاق بشان هذا الموضوع يتحقق في أجواء التعاون واحترام المنافع والمصالح المشتركة.



وأضاف: بلا ريب فإن إثارة مزاعم أحادية في البيانات المختلفة ووسائل الإعلام، لا يمكن أن تشكل خطوة إلى الأمام لمعالجة هذا الملف ولن تستحدث أي حق للطرف الذي يتخذ هذه المواقف.



وأكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية جهوزية طهران لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع دولة الكويت في أجواء ودية بهدف التوصل إلى مقاربة مُرضية للطرفين.



أما سفير دولة الكويت بدر المنيخ، فقد أشار في اللقاء إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين مؤكدا قرار بلاده بتوسيع العلاقات بين البلدين وقال إنه سينقل الموضوع في أول فرصة إلى الجهات ذات الصلة بدولة الكويت.

