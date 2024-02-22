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الخميس 22 شباط 2024 ساعة 22:32

الاتحاد الأوروبي: اتفاق في الرأي داخل مجموعة العشرين على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام

الاتحاد الأوروبي: اتفاق في الرأي داخل مجموعة العشرين على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام
واوضح بوريل للصحفيين، بان "الجميع هنا، الجميع. لم أسمع أحدا يعارض ذلك. هناك مطالبة قوية بحل الدولتين... إنه توافق في الرأي بيننا". وتابع "هناك قاسم مشترك: لن يكون هناك سلام... ولن يكون هناك أمن مستدام لإسرائيل ما لم يكن لدى الفلسطينيين أفق سياسي واضح لبناء دولتهم".

وذكر أن الأزمة في غزة تمتد إلى الضفة الغربية التي "تغلي بشدة" مع مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين "مدنيين فلسطينيين". وقال إنه طلب من البرازيل، الدولة المضيفة لقمة مجموعة العشرين، أن "توضح للعالم تأييد الجميع في مجموعة العشرين هذا الحل". وأردف قائلا "علينا أن نحشد قدرتنا السياسية للدفع باتجاه تنفيذ هذا الحل. وما عدا ذلك فهو مجرد أمنيات".

وعبر عن توقعاته بأن تتقدم الدول العربية باقتراح لتحقيق السلام في غزة خلال الأيام المقبلة.

وحظيت وجهة نظر بوريل بتأييد مندوبين آخرين قالوا إن كل متحدث تناول الحرب في غزة دعا إلى حل الدولتين.
رقم : 1117950
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