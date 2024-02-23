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الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 08:51

استغرقت عدة أيام.. وفد قيادة حماس برئاسة هنية يختتم زيارته لمصر

استغرقت عدة أيام.. وفد قيادة حماس برئاسة هنية يختتم زيارته لمصر
وقالت الحركة في بيان إن "وفد حماس أجرى عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والإخوة المساعدين حيث تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والإغاثة والإيواء خاصة في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك".

كما تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما تخطط له إسرائيل في الأقصى في ظل قرار حكومة تل أبيب منع الفلسطينيين في الضفة والداخل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بأن القاهرة بعثت برسائل إلى حماس طلبت بموجبها التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين، أو سيبدأ الجيش الإسرائيلي عمليات برية في مدينة رفح التي أصبحت ملاذا لأكثر من مليون نازح.

وفي المقابل، أكد البيت الأبيض أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن إطلاق سراح رهائن ووقف الحرب في غزة تسير بشكل جيد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن "المؤشرات الأولية لدينا من بريت (ماكغورك) تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، موضحا أن المبعوث زار القاهرة الأربعاء وكان في إسرائيل الخميس لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات رهائن أمريكيين.
رقم : 1118007
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