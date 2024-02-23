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الجمعة 23 شباط 2024 ساعة 08:56

حزب الله ينعى اثنين من عناصره استشهدا بغارة جوية صهيونية

حزب الله ينعى اثنين من عناصره استشهدا بغارة جوية صهيونية
ونعى حزب الله ، في بيان أحد مقاتليه ويدعى هشام حسين عبدالله "أبو زينب"، مواليد عام 1987 من بلدة الخيام في جنوب لبنان.

كما نعى حزب الله اللبناني في بيان آخر، أحد مقاتليه ويدعى حسن محمود صالح من بلدة عدشيت في جنوب لبنان.

هذا وأعلن حزب الله يوم الخميس، استهدافه للتجهيزات التجسسية وموقعين لتجمع جنود جيش الاحتلال بالمنارة والمطلة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وشهدت منطقة كفر رمان المكتظة بالسكان في قضاء النبطية جنوب لبنان، مساء اليوم غارات نفذها الطيران الحربي الصهيوني.

وتشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة اشتباكات متقطعة بين حزب الله والقوات الصهيونية منذ اندلاع الحرب في غزة، فيما حذرت وزارة الصحة الصهيونية، من أنه إذا دخلت "إسرائيل" في حرب ضد حزب الله، فيجب أن تستعد لانقطاع الكهرباء لفترة طويلة وامتلاء المستشفيات بالمرضى.
رقم : 1118010
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