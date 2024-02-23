صحيفة بريطانية تعترف بفشل 'العمليات المشتركة' في البحر الأحمر

وكتبت الصحيفة البريطانية خلال تقرير لها، أنه خلال يوم واحد أعلنت القوات المسلحة اليمنيية، إغراق سفينة روبيمير، بينما أسقطت مسيرة أمريكية تكلفتها عشرات الملايين من الدولارات.



وأوضح التقرير، أن يناير الماضي شهد ضرب الجيش اليمني لسفينتين تحملا علم جزر المارشال وسفينة يونانية، بجانب عدد من السفن الأصغر حجما خلال الفترة التي تلت بدء موجة الغارات الجوية على مواقع يمنيية.



وتابع التقرير، أن الجيش اليمني دمر مسيرة أمريكية أخرى نهاية نوفمبر الماضي وهي من نفس نوع المسيرة التي أعلن الحوثيون ضربها يوم الاثنين الماضي.



وبين التقرير، أن قوات التحالف تتكلف نحو مليون دولار في كل صاروخ اعتراضي لصواريخ اليمنيين رخيصة الثمن.



وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أمس الخميس في بيان، ان القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاهَ الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن العزيز في مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني وأن عملياتها العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.